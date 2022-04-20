شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يخضع لبرنامج تأهيل بعد إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل داخل نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة عقب تعرضه لاصابة في المران عبارة عن كدمة في الركبة تسببت في استبعاده من مباراة الاتحاد السكندري التى اقيمت مساء امس ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري.

وسيخوض عبد الشافي برنامج تأهيل علي أمل لحاقه بمباراة المصري المقرر لها 28 ابريل الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

حدد الجهاز الطبى للزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمد عبد الشافى الظهير الأيسر، من أجل اتباعه حتى عودة الفريق للتدريبات بعد مواجهة الاتحاد.

وخرج محمد عبد الشافى من قائمة مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بسبب كدمة فى الركبة، ليخضع اللاعب لبرنامج تأهي خاص لحين عودة الفريق من الإسكندرية.