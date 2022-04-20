أول نادي في العالم.. منصور يقيم احتفاليتين ضخمتين بعد دوري الألعاب الجماعية الأربعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة احتفاليتين كبيرتين داخل نادي الزمالك بعدما أصبح أول نادي في العالم يحصل على درع الدوري للألعاب الجماعية الأربعة كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، في موسم واحد وهو حدث عالمي.

ومن المقرر أن يكون الاحتفال الأول داخل صالة الكابتن محمد حسن حلمي يوم الخميس 21 أبريل الساعة 9 مساء بحضور كباتن الفرق وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين.

كما وجه منصور الدعوة لجميع المسؤولين من الجماهير عن الصفحات الزملكاوية والقنوات الخاصة لبعض الجماهير.

بينما يحدد موعد الاحتفال الثاني عقب إجازة عيد الفطر المبارك وسيتم دعوة كل الرموز السياسية والرياضية والفنية المنتسبين لنادي الزمالك العريق.