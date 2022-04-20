شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: الوقت لا يزال مبكرا للحكم على تجربة النحاس مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجي جدو، نجم المنتخب الوطني الأسبق، أن الوقت لا يزال مبكراً على تقييم تجربة عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري، خاصة أنه خاض 3 مباريات فقط أمام الأهلي والبنك الأهلي والزمالك.

وأوضح نجم الاتحاد السكندري الأسبق في تصريحات تليفزيونية، أن النحاس لا يزال أمامه الوقت لتطوير الفريق، خاصة أن البداية كانت صعبة للغاية في ظل مواجهة الأهلي والزمالك في أول 3 لقاءات.

وأشار إلى أن الاتحاد السكندري لم يستغل بعض المحاولات أمام الزمالك خاصة انفراد المهاجم بنجامين بواتينج في بداية اللقاء وهو ما كلف الفريق خلال اللقاء.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو محمد عبد الغنى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.