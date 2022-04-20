شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دويدار: فيريرا طلب 15 صفقة للزمالك.. وهناك مفاوضات مع شادى حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد دويدار، نجم الزمالك الأسبق، رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد فوز الفريق على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0 في الدوري الممتاز، قائلا: "إن جماهير الزمالك عليها أن تصبر على المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق لأن ما يفعله حتى الآن إنجاز".

وأوضح دويدار في تصريحات تليفزيونية، أن فيريرا تولى المهمة في ظروف قاسية، وهناك عدد كبير من اللاعبين لديهم مشاكل في تجديد عقودهم بخلاف أن الزمالك لديه مشاكل فنية.

وأضاف: "لا تطالبوا فيريرا بالأداء، فجميع اللاعبين لديهم مشاكل فنية وأزمات في تجديد عقودهم"، مشيرا إلى أن مستوى حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك ضعيف للغاية، موضحاً أن حازم إمام أفضل منه بمراحل، مؤكدا أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك مستواه غير ثابت وبات منشغلاً بالعروض.

وكشف نجم الزمالك الأسبق عن تقدم البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بطلب لضم 15 صفقة جديدة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد، قائلا إن فيريرا اجتمع مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك وطلب التعاقد مع 15 صفقة جديدة.

وأشار إلى أن الزمالك دخل في مفاوضات مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، وعبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي لتطوير الأداء الهجومي للفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وتحدث دويدار عن صراع شرس بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على صفقة أحد نجوم فريق بيراميدز والمنتخب الوطني، موضحا أن المدير الفني للزمالك طلب عودة عمر جابر نجم بيراميدز لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وأشار إلى أن الأهلي أيضاً يرغب في الفوز بخدمات عمر جابر لتدعيم صفوفه، خاصة أنه من أفضل اللاعبين حالياً في مركز الظهير الأيمن.