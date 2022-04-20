شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام: الأهلي لم يفاوضنى.. وعرض الزمالك كلام وكلاء فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، إن الفوز على سيرامكا جاء في توقيت مهم، خاصة قبل مباراة الأهلي الاسبوع المقبل.
وأضاف بسام، في تصريحات تليفزيونية، أن الفريق قدم مباراة جيدة منذ أول دقيقة، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز للتقدم بالترتيب في جدول الدوري، مشيرا إلى أن تركيزى الفترة الحالية مع فريق طلائع الجيش لإنهاء الموسم في مركز متقدم.
وأشار إلى أنه تلقى عروضا رسمية من الاتحاد السكندري وسيراميكا ولم يحدث أى مفاوضات رسمية مع نادي الأهلي، وعروض نادي الزمالك كلام وكلاء فقط، وحصلت على وعد من النادى أن هذا الموسم سيكون الأخير لى.
وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على حساب سيراميكا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 30 من زمن هذا الشوط عن طريق عمرو السيسي لاعب الطلائع الذى أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.