محمد بسام: الأهلي لم يفاوضنى.. وعرض الزمالك كلام وكلاء فقط

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، إن الفوز على سيرامكا جاء في توقيت مهم، خاصة قبل مباراة الأهلي الاسبوع المقبل.

وأضاف بسام، في تصريحات تليفزيونية، أن الفريق قدم مباراة جيدة منذ أول دقيقة، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز للتقدم بالترتيب في جدول الدوري، مشيرا إلى أن تركيزى الفترة الحالية مع فريق طلائع الجيش لإنهاء الموسم في مركز متقدم.

وأشار إلى أنه تلقى عروضا رسمية من الاتحاد السكندري وسيراميكا ولم يحدث أى مفاوضات رسمية مع نادي الأهلي، وعروض نادي الزمالك كلام وكلاء فقط، وحصلت على وعد من النادى أن هذا الموسم سيكون الأخير لى.