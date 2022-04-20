شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك بثنائية فى قمة الشباب ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2001 فى حسم قمة دوري الجمهورية، بعدما فاز على ضيفه الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد أشرف - هاني عمرو - جلال فارس - أحمد سيد عبد النبي.

الوسط: محمد فخري - أحمد سيد غريب - كريم سعد الله - أحمد أشرف - زياد طارق.

الهجوم: علي عمرو.

وشارك محمد نصير بدلًا من أحمد أشرف، وصالح نصر بدلًا من علي عمرو، وأحمد نبيل كوكا بدلًا من زياد طارق، وأحمد عربي بدلًا من جلال فارس، ويوسف صديق بدلًا من أحمد غريب.

افتتح علي عمرو التسجيل للأهلي في الدقيقة التاسعة، بعد متابعة لتمريرة أحمد غريب، وأضاف علي عمرو بنفسه الهدف الثاني برأسية رائعة في الدقيقة 12، بعد عرضية متقنة من محمد أشرف، قبل أن يقلص الزمالك الفارق خلال الشوط الثاني، وينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي 2-1.

بهذا الفوز رفع "أهلي 2001» رصيده إلى 67 نقطة، ليتساوى مع طلائع الجيش المتصدر في عدد النقاط، علمًا أن المباراة المقبلة سوف تجمع بينهما على ملعب الطلائع، ضمن الجولة 33 وقبل الأخيرة من الموسم.

وجمع "أهلي 2001" نقاطه من الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 7 مباريات، والخسارة في 5 مباريات، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وفاز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، وعلى فيوتشر بخماسية نظيفة، وعلى بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وخسر أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأمام المقاصة بهدفين لهدف، وأمام المصري بنفس النتيجة، وفاز على سموحة بهدف نظيف، وتعادل مع البنك الأهلي بهدف لمثله، وتعادل مع الزمالك بهدف لمثله، وخسر أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة، وتعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما.

وفاز "أهلي 2001" على الشرقية للدخان بهدفين لهدف، وعلى غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على المقاولون بثنائية نظيفة، وعلى الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى فاركو بهدف دون رد، وعلى الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدفين، وعلى فيوتشر بهدف نظيف، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سيراميكا بهدفين لهدف، وعلى المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع سموحة بهدف لمثله، وفاز على البنك الأهلي بهدفين لهدف، وفاز على الزمالك بهدفين لهدف، مسجلًا 64 هدفًا مقابل 37 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2001 محمد شرف مديرًا فنيا، وأحمد عبد الظاهر مدربا مساعدا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد أخصائي التدليك.