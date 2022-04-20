شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يتأهل لمواجهة الشروق فى نهائى دورة رابطة النقاد الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الخليج 365 فوزا ساحقا على نظيره الأساتذة بنتيجة 16 / 3، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على ملاعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف لدورة رابطة النقاد الرياضيين، حيث يقام الدور النهائي للبطولة مساء الأربعاء لتحديد بطل الدورة في النسخة الحالية 2022 .

أحرز أهداف الخليج 365 في شباك الأساتذة كل من محمد عراقي 6 أهداف، وأحمد عبد الباسط 4 أهداف، وعمر أنور 3 أهداف ووليد ماهر هدفين ومحمد إبراهيم هدف.

ويواجه الخليج 365 فريق الشروق في المباراة النهائية، حيث صعد الأخير للمباراة النهائية بعد الفوز على الأهرام بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي.

ويضم فريق الخليج 365 كلا من: عمر الأيوبي ووليد ماهر وعاطف العربي ومحمد مراد وعمر أنور ومحمد إبراهيم تريكة وسليمان النقر وأحمد عصام وأحمد عبد الباسط، وأدهم البدراوي.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين، برئاسة حسن خلف الله الدورة الرمضانية سنويا، ويتولى ملف الدورة إيهاب شعبان وهشام أبو الحديد. جدير بالذكر أن فريق الخليج 365 سبق وحصل على دورة رابطة النقاد الرياضيين ثلاث مرات سابقة.