شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون: الأهلى لم يتخل عنى فترة الإصابة.. ومساندته أمام الرجاء واجب علىّ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المغربي بدر بانون مدافع الأهلي مساندة فريقه خلال تواجده في المغرب استعدادا لخوض مباراته ضد الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن مساندة الأهلي واجب عليه والأجواء في الدار البيضاء جيدة ونتمنى أن تمر المباراة بشكل جيد ويتمكن الأهلي من حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال بانون في تصريحات صحفية: "الجميع يعلم أن مواجهة الرجاء مباراة صعبة لأنها تلعب أمام فريق قوي في قارة افريقيا، والنتيجة في المغرب ستكون لها دور كبير في حسم التأهل لنصف النهائي، ونتمنى تكون لصالحنا".

تابع: "كل اللاعبين والجهاز الفني يطمئنون علي باستمرار وأتوجه لهم بالشكر على حرصهم على الاطمئنان علي وأؤكد لهم أنني قريبا ساكون موجود مع الفريق".

وعن وقوف الأهلي بجواره في فترة الإصابة، شدد بانون: "ألعب في نادي كبير ومن أول يوم للإصابة والجميع على تواصل معي ولم يتركوني والدكتور أحمد أبو عبلة يتواصل معي باستمرار".

وعن أسرار الجلسة التي جمعته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني، أكد: "جلستي مع موسيماني وعبد الحفيظ للاطمئنان على حالتي وأتمنى ارجع معهم بعد مباراة الرجاء".

ووجه بانون رسالة إلى جمهور الأهلي، قائلا: "جمهور الأهلي وحشني وان شاء الله ارجع لهم قريب وننافس على كل الألقاب".

وعن توقعاته لمباراة الأهلي ضد الرجاء، يرى أن مباراة الرجاء صعبة ولكن الأهلي نادي كبير ولو أردا الفوز بالألقاب من الطبيعي أن يمر بمراحل صعبة".

وعن مدة غيابه عن الملاعب، أوضح بانون: "مرحلة صعبة مريت بها بسبب الإصابة وأقول الحمد لله فترة ومرت وأتمنى من الله ان تكون الفترة القادمة طيبة، ورسالتي للاعبي الأهلي ربنا يوفقكم وتفرحوا جمهور الأهلي".