شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 20 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 20 / 4 / 2022، حيث تقام مباراة واحدة، حيث يستقبل فريق الجونة تحت القيادة الفنية لمدربه رضا شحاته، نظيره سموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على إستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يدخل فريق سموحة، بقيادة أحمد سامي، المدير الفني للفريق، معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة، استعدادا لمباراة الجونة، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ15، من مباريات الدوري المصري الممتاز. ويخوض فريق سموحة تدريبات حاليا في الإسكندرية، ثم السفر بعدها مباشرة للمبيت بالقاهرة، قبل السفر للجونة مساء الثلاثاء لخوض مران مسائي فى اليوم نفسه بالملعب الفرعى لاستاد الجونة فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء، واطمأن الجهاز الطبى لفريق سموحة، على سلامة الثنائى حارس المرمى الهانى سليمان وعبد الكبير الوادى، وأصبحت مشاركة الثنائى فى لقاء الجونة شبه مؤكدة، نظرا لأنهما من الركائز الأساسية بالفريق.

يخوض فريق سموحة اللقاء محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 23 نقطة، جمعهم من 23 مباراة حيث فاز الموج الأزرق السكندري في 6 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وتلقى هزيمتين فقط، وسجل لاعبوه مع أحمد سامي المدير الفني 19 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

في المقابل يدخل فريق الجونة مواجهة اليوم في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، حيث خاض الفريق الساحلي 13 مباراة فاز في أربعة فقط وتعادل مرتين وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه مع رضا شحاته المدير الفني 11 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.