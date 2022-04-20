شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك يوم الثلاثاء 19/ 4/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك الثلاثاء، الموافق 19/ 4/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الأبيض يعزز تصدره للدورى بثنائية فى الاتحاد بالإسكندرية، والزمالك يراقب صانع ألعاب الوداد المغربى لتعويض غياب بن شرقى.

الزمالك يعزز تصدره للدورى بثنائية فى الاتحاد بالإسكندرية.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو محمد عبد الغنى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فيريرا: الاتحاد فريق قوى.. ونحتاج لفترة عمل أكبر لنقل الأفكار الفنية للاعبين

أشاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، بالأداء القوى الذى قدمه فريق الاتحاد السكندرى أمام الأبيض في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بالرغم من استكمال زعيم الثغر للمباراة بعشرة لاعبين.

الزمالك يراقب صانع ألعاب الوداد المغربى لتعويض غياب بن شرقى

دخل المغربى أيمن الحسونى صانع ألعاب الوداد البيضاوى المغربى حسابات الجهاز الفنى للزمالك لتعويض غياب أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق، الذى اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء، والذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

محمد هلال يستقر على الانضمام للزمالك رغم اغراءات بيراميدز

استقر محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلى على الانضمام إلى فريق الزمالك الموسم المقبل عقب التفاوض معه من قبل مسئولي القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية و التي طالب اللاعب بتقديم عرض رسمي لمسئولى نادى البنك الاهلى و التفاوض بشكل مباشر .

نجم زملكاوي .. الجناح الطائر أحمد رمزى

نجم نادي الزمالك اليوم هو الجناح الطائر وواحد من أفضل لاعبي مصر في مركز الظهير الأيسر أنه أحمد رمزى، نجم الزمالك الأسبق، وهو ابن عائلة زملكاوية، خاله هو نجم الزمالك الراحل احمد مصطفي مكتشف النجوم.

بطولة زملكاوية.. هدف قاتل يمنح الأبيض لقب دورى أبطال أفريقيا 2002