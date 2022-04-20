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البنك الأهلى يواجه الداخلية وديا استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلى نظيره فريق الداخلية وديا على ستاد اتحاد الشرطة بالعباسية مساء اليوم الأربعاء  ضمن الاستعدادات لمواجهة إيستران كومبانى في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى من تجهيز جميع اللاعبين للاستعانة بهم في المباريات الرسمية و رفع الكفاءة البدنية والفنية لهم خلال المرحلة المقبلة .   

ويسعد فريق البنك لملاقاة إيستران كومبانى ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد بتروسبورت فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والخسارة في مثلهم و التعادل في 4 مباريات .  

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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