شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة عقب أنتهاء مباريات اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2022 عقب إقامة مباريتان ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى و واجه طلائع الجيش فريق سيراميكا .

الزمالك يعزز تصدره للدورى بثنائية فى الاتحاد بالإسكندرية.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو محمد عبد الغنى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

طلائع الجيش يهزم سيراميكا بهدف ويقفز للمركز العاشر بالدوري

حقق فريق طلائع الجيش الشوط الأول فوزا مثيرا على حساب سيراميكا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى الممتاز

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة بينما جاء في المركز الثانى فريق الاهلى برصيد 31 نقطة و ياتى في المركز الثالث فريق بيراميدز برصيد 29 نقطة و في المركز الرابع فريق سموحة برصيد 23 نقطة .



