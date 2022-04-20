شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: لاعبو المحلة يستحقون المربع الذهبى وعمرو شعبان حارس كبير والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبدالحميد بسيونى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يقوم بالعمل مع الجهاز المعاون خلال المرحلة الحالية باعداد اللاعبين فنيا و بدنيا لمواصلة النتائج الإيجابية حيث تمكن من الفوز على فريقى الجونة و مصر المقاصة و تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز و الاستعدادات لمواجهة فريق فاركو المباراة القادمة .
وأشاد عبد الحميد بسيونى بالحارس عمرو شعبان عقب التألق الكبير له في المباريات الأخيرة و تمكنه من التصدي الى ركلات الجزاء بشكل جيد مما ساهم من تحقيق الفوز في المباريات الهامة .
وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء مساء أمس على ستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الـ15 من عمر مسابة بطولة الدورى المصرى الممتاز و الذى أحرازه اللاعب عبدالرحمن عاطف في الدقيقة 54 من عمر اللقاء عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة عبده يحيى .
وبهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 7 مباريات و الهزيمة في 4 مباريات .