شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: لاعبو المحلة يستحقون المربع الذهبى وعمرو شعبان حارس كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق غزل المحلة أن لاعبى الفريق المحلاوى تستحق التواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم عقب الأداء الجيد الذى يقدموه اللاعبين خلال المباريات .

وأضاف عبدالحميد بسيونى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يقوم بالعمل مع الجهاز المعاون خلال المرحلة الحالية باعداد اللاعبين فنيا و بدنيا لمواصلة النتائج الإيجابية حيث تمكن من الفوز على فريقى الجونة و مصر المقاصة و تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز و الاستعدادات لمواجهة فريق فاركو المباراة القادمة .

وأشاد عبد الحميد بسيونى بالحارس عمرو شعبان عقب التألق الكبير له في المباريات الأخيرة و تمكنه من التصدي الى ركلات الجزاء بشكل جيد مما ساهم من تحقيق الفوز في المباريات الهامة .