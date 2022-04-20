عماد النحاس: لعبنا مباراة "روتينية" أمام الزمالك.. والاتحاد يعاني لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: رامي بشاي

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن مباراة فريقه أمام الزمالك في الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز كانت "روتينية"، ووجه التهنئة للفريق الأبيض على تحقيق الفوز في اللقاء.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "كان يجب أن يكون الأداء أفضل من ذلك في لقاء الزمالك، واجهنا الأهلي والبنك الأهلي والزمالك، ونحتاج لمزيد من الوقت والعمل".

وأضاف: "لا يوجد لدي بديل قادر على تغيير النتيجة وهناك نقص في صفوف الفريق".

واستكمل: "الفرصة التي سنحت لبواتينج أهدرها وارتدت على الاتحاد بهدف، ولا أريد الحديث على لاعبي الفريق حاليا، لأنني كنت أتابع الاتحاد قبل تولي المسؤولية، وعندما توليت تدريب الفريق وجدت الأمور مختلفة على الورق".

وأكمل أن حالة الطرد أثرت على فريقه في مباراة الزمالك، والوقت ليس في صالح فريقه، كما أنه يرفض وضع شماعات للخسارة.

واختتم المدير الفني للاتحاد حديثه قائلا:"من الصعب تجربة عناصر جديدة لأننا لدينا مباراتين بـ12 نقطة وليس بـ 6 نقاط لأنهما أمام فرق قريبة من الاتحاد في ترتيب جدول الدوري".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الـ15 من المسابقة المحلية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة ويحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، في حين يتوقف رصيد الفريق السكندري عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.