كرة سلة.. الزمالك ينهي مرحلة المجموعات في صدارة بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزا على حساب نظيره "فاب" بطل الكاميرون بنتيجة 77-63 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء في إطار الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا.

وجاءت نتيجة فترات المباراة كالتالي: 11/12، 35/33، 54/46، 77/63.

وحقق الزمالك بهذا الفوز العلامة الكاملة بالفوز الخامس على التوالي، ليعتلي صدارة المجموعة.

وتأهل الزمالك رسميا للأدوار النهائية من البطولة الإفريقية التي تقام في رواندا من الفترة من 21-28 مايو القادم بنظام خروج المغلوب كأول المجموعة الثانية بجانب بترو دي لواندا الانجولي وكيب تاون بطل جنوب افريقيا وفاب بطل الكاميرون

وكان الفريق الأبيض ضمن المشاركة في بطولة الأندية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

يذكر أن الزمالك نجح في الفوز على الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي 76-63 بشهر مايو الماضي، ليتوج بالبطولة الافتتاحية لدوري إفريقيا لكرة السلة BAL، والتي أقيمت على ملعب كيغالي أرينا.