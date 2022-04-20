بدر بانون: الأهلي قادر على عبور الرجاء.. والجميع يطمئن علي.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

رحب بدر بانون لاعب النادي الأهلي والمنتخب المغربي، بجمهور المارد الأحمر، ولاعبي الفريق أثناء زيارته لتدريب القلعة الحمراء في المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

وقال بانون في تصريحات تم بثها عبر صفحة الأهلي الرسمية على فيسبوك:"كنت متأكد أن اللقاء الأول سيكون صعب ولكن النتيجة أعتقد أنها مرضية والأهم هو اللقاء الثاني هنا في المغرب".

وأضاف مدافع الأهلي:"لاعبي الأهلي كلهم بيسألو علي والجهاز الفني والإدارة بالإضافة إلى الدكتور أبو عبلة والذي يتواصل مع يوميا لمعرفة كل مستجدات حالتي".

وأكمل بانون:"بشعر بفخر شديد بسبب إنتمائي للأهلي خصوصا بعد المساندة الكبيرة التي شاهدتها بعد إصابتي".

وأردف بدر:"أتمنى أرجع مع الفريق بعد مباراة الرجاء ومشتاق لجمهور الأهلي بشكل كبير".

وعن مباراة الرجاء قال:"المباراة في غاية الصعوبة ولكن الأهلي فريق كبير وقادر على العبور من أي صعاب".