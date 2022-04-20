إكرامي: لم أندم على الرحيل من الأهلي.. ورمضان صبحي "عقلاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز على أنه لم يندم بعد الرحيل عن الأهلي، مشيراً إلى أنه رمضان صبحي هو صاحب قرار الرحيل عن القلعة الحمراء.

ورحل إكرامي عن صفوف الأهلي في صيف 2020 وانضم إلى بيراميدز بعد سنوات عديدة قضاها مع القلعة الحمراء.

وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "رحيلي عن الأهلي كان قرار حتمي، وبالتأكيد رأيت أيام حلوة كثيرة في النادي".

وأضاف: "كل ما في الأمر أنني كنت أريد أن أشارك وألعب وقراري اتخذته في شهر يناير 2020 والنادي كان يعلم بذلك".

وأكمل: "كنت حريص على الخروج من الأهلي بشكل جيد، الجماهير تقبلت الأمر وأشادوا في البداية بالقرار".

وتابع: "جمهور الأهلي عندما يراني في الشارع يذهب ويأخذ معي صور تذكارية، ولم أندم على قرار الرحيل والناس كلها شافت أن القرار كان مناسباً".

وعن حقيقة تحريضه لرمضان صبحي برحيله إلى بيراميدز، قال إكرامي: "رمضان صبحي عقلاني وهو صاحب قرار الرحيل عن الأهلي، وبالتأكيد لديه الأسباب التي أدت إلى اتخاذه لهذا القرار".