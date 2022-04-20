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رالف رانجيك: هناك فارق كبير بين مانشستر يونايتد وليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق رالف رانجيك المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الهزيمة الكبيرة من نادي ، برباعية نظيفة ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من بطولة .

وقال رالف في تصريحات صحفية عقب اللقاء:"يجب علينا جميعا أن ندرك أن الفارق بين ليفربول ومانشستر ليس في مستوى اللاعبين فقط".

وأضاف المدير الفني لمانشستر يونايتد:"ولكن الفارق الأكبر هو كيف يعمل لاعبي ليفربول كفريق واحد، والعقلية المختلفة التي يمتلكونها، وطاقتهم ومجهودهم البدني".

وأكمل رانجيك:"ليفربول يمتلك 25 عربية فورمولا وليس لاعبين".

وتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج مؤقتاً برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة برايتون.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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