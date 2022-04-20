رقم تاريخي جديد.. ماذا حقق محمد صلاح بعد ثنائية مانشستر يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

عاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول للتوهج من جديد بعدما أبدع وتألق أمام مانشستر يونايتد في القمة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وأقيمت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "آنفيلد" بالجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في تسجيل ثنائية خلال الدقيقتين 22 و85 أمام مانشستر يونايتد في القمة التي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 4-0 بمسابقة البريميرليج.

وبذلك يبتعد محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الجاري برصيد 22 هدفاً بعد الثنائية التي سجلها في شباك يونايتد.

ووصل محمد صلاح للهدف رقم 30 مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم.

وأصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في قمة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر التاريخ بالتساوي مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز برصيد 9 أهداف.

وبات الفرعون المصري أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد، حيث سجل هاتريك في لقاء الدور الأول أمام الشياطين الحمر بالإضافة إلى ثنائية اليوم.