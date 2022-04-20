فيريرا: حققنا فوزاً عادلاً أمام الاتحاد.. وقمنا بعمل هجومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريقه حقق فوزاً عادلاً أمام الاتحاد الإنجليزي، مشيراً إلى أن الأمور ستكون أفضل خلال الفترة المقبلة.

وحقق الزمالك فوزاً ثميناً على الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنئ فريق الإتحاد يمتلك لاعبين مميزين، بـ١٠ لاعبين قدموا مباراة كبيرة، علينا العمل أكثر على بعض الأمور، وقت العمل كان قليل لذا كان من الصعب أن نصل للشكل المطلوب في زمن قليل".

وأضاف: "فريق الاتحاد يمتلك خط هحوم كبير ولو لم ندافع بشكل جيد لم نكن قادرين على الفوز بالمباراة".

وتابع: "خضنا ٧ مباريات في وقت قليل، ونحتاج وقت أطول لنقل كل الأفكار الفنية للاعبين، أهنئ اللاعبين على الفوز قدمنا مباراة جيدة وحققنا فوز عادل أمام فريق قوي، وتصنيف الاتحاد لا يعكس مستواه الفني فهو فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين".

وأكمل: "أمامنا اشياء كثيرة سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة منها إنهاء الهجمات بشكل أفضل، مع الوقت ستكون الأمور أفضل خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "الجبهة اليسرى قدمت مباراة جيدة خصوصا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قمنا بعمل بعض التعديلات الفنية ببعض التغييرات".

واختتم مدرب الزمالك: "كل لحظه في المباراة تكون مختلفة عن التي قبلها، الشوط الثاني ركزنا على امتلاك الكرة بشكل أكبر، وقمنا بعمل هجومي أكبر في الشوط الأول لتحقيق المكسب".