محمد صلاح بعد ثنائية يونايتد: فوز ليفربول هو الأهم.. ويجب أن نركز على أنفسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعرب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، بالدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول العريض على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "لقد قدمنا أداءً رائعاً الليلة، مانشستر يونايتد جعل الأمور سهلة بالنسبة لنا في خط الوسط وفي الدفاع".

وأضاف: "دخلنا المباراة بحافز كبير ونجحنا في تسجيل الهدف الأول مبكراً وبعد ذلك استمرت الأمور على ما يرام ، لقد كان الأداء جيداً للغاية".

وأكمل: "لقد سجلت العديد من الأهداف مع ليفربول، لكن أحيانا الحظ لا يقف بجانبك، في النهاية الأهم هو أن الفريق يستمر في تحقيق الفوز، علينا فقط أن نُركز على أنفسنا ونعمل والباقي ليس في ايدينا".

وبثنائية محمد صلاح أمام يونايتد، يبتعد بذلك بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الجاري برصيد 22 هدفاً.

واعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة مؤقتاً انتظاراً لمباراة مانشستر سيتي مع برايتون والمقرر إقامتها، غداً الأربعاء.