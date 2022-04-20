طلائع الجيش يفوز على سيراميكا ويصعد للمركز العاشر في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فريق طلائع الجيش على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق عمرو السيسي، من تسديدة صاروخية، من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده من النقاط إلى النقطة 18، محتلا بها المركز العاشر، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 14، محتلا بها المركز الثالث عشر.

ودخل طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسن مجدي – محمد أنور – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن زولا

الوسط: عمرو السيسي – محمد شحاتة – رجب عمران

الهجوم: ميدو جابر – خالد هشادي – أحمد سمير

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد محسن - عبد الله محمود – سيف تقا - مصعب البطاط

الوسط: محمود نبيل – محمد حسن – محمد إبراهيم

الهجوم: باسم مرسي – شادي حسين – وينفول كوبينا

ملخص اللقاء..

مرور أول 20 دقيقة في اللقاء، والكرة مازالت منحصرة في منتصف الملعب، دون وجود خطوة على المرميين.

في الدقيقة 29 أحرز عمرو السيسي، هدف أول لفريق طلائع الجيش، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ضغط من جانب فريق سيراميكا لإحراز التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى محمد بسام.

بدأ الشوط الثاني نفس بداية الشوط الأول بحذر من الفريقين دون وجود خطورة تذكر.

شادي حسين يخترق منطقة اجزاء وسيدد كرة في الدقيقة 66 ولكن تمر من جانب القائم الأيمن.

في الدقيقة 74 يتعملق عامر عامر حارس مرمى سيراميكا، ويتصدى لرئسية من داخل منطقة الجزاء، كادت أن تحرز الهدف الثاني لطلائع الجيش.

فاز فريق طلائع الجيش على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق عمرو السيسي، من تسديدة صاروخية، من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده من النقاط إلى النقطة 18، محتلا بها المركز العاشر، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 14، محتلا بها المركز الثالث عشر.

ودخل طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسن مجدي – محمد أنور – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن زولا

الوسط: عمرو السيسي – محمد شحاتة – رجب عمران

الهجوم: ميدو جابر – خالد هشادي – أحمد سمير

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد محسن - عبد الله محمود – سيف تقا - مصعب البطاط

الوسط: محمود نبيل – محمد حسن – محمد إبراهيم

الهجوم: باسم مرسي – شادي حسين – وينفول كوبينا

ملخص اللقاء..

مرور أول 20 دقيقة في اللقاء، والكرة مازالت منحصرة في منتصف الملعب، دون وجود خطوة على المرميين.

في الدقيقة 29 أحرز عمرو السيسي، هدف أول لفريق طلائع الجيش، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ضغط من جانب فريق سيراميكا لإحراز التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى محمد بسام.

بدأ الشوط الثاني نفس بداية الشوط الأول بحذر من الفريقين دون وجود خطورة تذكر.

شادي حسين يخترق منطقة اجزاء وسيدد كرة في الدقيقة 66 ولكن تمر من جانب القائم الأيمن.

في الدقيقة 74 يتعملق عامر عامر حارس مرمى سيراميكا، ويتصدى لرئسية من داخل منطقة الجزاء، كادت أن تحرز الهدف الثاني لطلائع الجيش.