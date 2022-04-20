الارشيف / اخبار الرياضه

بعد هدفي محمد صلاح.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد الدولي المصري محمد صلاح نجم للتسجيل أمام مانشستر يونايتد في الممتاز لينهي فترة صيام عن التهديف استمرت لست مباريات متتالية.

وسجل صلاح هدفين وصنع هدفا في اكتساح ليفربول لمانشستر يونايتد برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي مساء الثلاثاء.

وعزز قائد منتخب مصر تربعه على صدارة هدافي بريميرليج بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفا، ليبتعد بفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه سون هيونج مين نجم توتنهام.

وأصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح - 22 هدفا

سونج هيونج مين - 17 هدفا

- 15 هدفا

ديوجو جوتا - 15 هدفا

ساديو ماني - 14 هدفا

هاري كين - 12 هدفا

إيفان توني - 12 هدفا

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا