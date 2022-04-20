بعد هدفي محمد صلاح.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول للتسجيل أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لينهي فترة صيام عن التهديف استمرت لست مباريات متتالية.

وسجل صلاح هدفين وصنع هدفا في اكتساح ليفربول لمانشستر يونايتد برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي مساء الثلاثاء.

وعزز قائد منتخب مصر تربعه على صدارة هدافي بريميرليج بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفا، ليبتعد بفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه سون هيونج مين نجم توتنهام.

وأصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح - 22 هدفا

سونج هيونج مين - 17 هدفا

كريستيانو رونالدو - 15 هدفا

ديوجو جوتا - 15 هدفا

ساديو ماني - 14 هدفا

هاري كين - 12 هدفا

إيفان توني - 12 هدفا