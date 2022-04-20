إنتر يتخطّى ميلان ويبلغ نهائي كأس إيطاليا

المنامة - ياسر ابراهيم - قاد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بتسجيله هدفين من ثلاثية فريقه في الفوز على جاره اللدود ضيفه ميلان 3-صفر في دربي الغضب في إياب نصف نهائي البطولة المحلية الثلاثاء، بعدما كانا تعادلا سلباً ذهاباً.

افتتح مارتينيز التسجيل بعد 4 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 40، فيما أضاف الألماني روبن غوزنس الثالث قبل نهاية الشوط الثاني (82).

وضرب إنتر موعداً مع الفائز من مواجهة يوفنتوس حامل اللقب وضيفه فيورنتينا الأربعاء، علماً أن فريق "السيدة العجوز" عاد بفوز ثمين من فلورنسا بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي.

(فرانس برس)