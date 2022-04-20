صلاح يعود للتوهج ويقود ليفربول لفوز كبير على مانشستر يونايتد

المنامة - ياسر ابراهيم - ألحق ليفربول خسارة قاسية بضيفه مانشستر يونايتد بعدما دك شباكه برباعية نظيفة، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة عن الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

أمهل ليفربول خصمه 5 دقائق فقط ليُسجل اول أهدافه من كرة مررها محمد صلاح إلى زميله الكولومبي لويس دياز ليضعها الأخير بباطن قدمه في صعبة على الحارس ديفيد دي خيا.

النجم المصري صلاح واصل تألقه وعزز تقدم "الريدز" بهدف ثان أحرزه في الدقيقة 22 مستغلا كرة حاسمة من السنغالي ساديو ماني.

ولم يتبدل حال المباراة في شوطها الثاني، حيث استمر ليفربول في سيطرته ويونايتد في معاناته، الأمر الذي أسفر عن هدف ثالث وقع عليه ماني في الدقيقة 68.

وقبل نهاية الزمن الرسمي للمباراة بـ 5 دقائق عاد صلاح ليؤكد استعادة حسه التهديفي الذي غاب في الجولات الأخيرة بتسجيله هدفا ثانيا له ورابع لفريق بلمسة ذكية وضع الكرة بها من فوق دي خيا في المرمى المانشستراوي. ​​​​​​​

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة ليرتقي للمركز الأول متقدما على مانشستر سيتي بفارق نقطتين، بينما توقف رصيد يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.

(الأناضول)