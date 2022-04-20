الامارات | بني ياس يمدّد عقد لاعبه الأرجنتيني سواريز حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يمدّد عقد لاعبه الأرجنتيني سواريز حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تمديد عقد لاعب خط الوسط الأرجنتيني جاستون سواريز (29 عاماً) حتى عام 2024. وقالت الشركة، في بيان لها، إن «التجديد والتوقيع مع اللاعب جاء بعد مستوياته الكبيرة التي قدمها خلال الموسمين الرياضيين، الحالي والسابق، حيث أسهم في العديد من الأهداف، سواء بالتسجيل أو الصناعة، بالإضافة إلى دوره الفاعل والمميز في جميع المباريات».

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