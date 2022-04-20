الامارات | «مدارس الإمارات الوطنية» يتحدّى «مكتب البعثات الدراسية» في نهائي كأس منصور بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدارس الإمارات الوطنية» يتحدّى «مكتب البعثات الدراسية» في نهائي كأس منصور بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُختتم مساء اليوم منافسات النسخة التاسعة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، عندما يلتقي فريق مدارس الإمارات الوطنية بفريق مكتب البعثات الدراسية، في المباراة النهائية التي تقام على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، في حين يلعب فريق مكتب الأمين العام ضد نادي سيتي غولف على المركز الثالث والميداليات البرونزية، في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ومن المقرر أن يشرف على إدارة المباراة النهائية طاقم حكام مكون من الدولي حمد علي يوسف، بجانب أحمد سالم. ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى والهداف، بجانب أفضل إداري.

يذكر أن البطولة تقام برعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

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