الامارات | منصور بن محمد يتوّج «الإمبراطور» بطلاً لطائرة ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتوّج «الإمبراطور» بطلاً لطائرة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، فريق الإمبراطور بطلاً للكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية التي يتم تنظيمها سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أول من أمس ختام الدورة الرياضية الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك والتي ضمت ثماني بطولات رياضية هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي وأقيمت منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من الثاني إلى الـ18 من أبريل الجاري.

وفي ختام المباراة النهائية هنّأ سموه فريق الإمبراطور على فوزه باللقب، كما أشاد بفريق «الجوارح» الذي حلّ ثانياً بعد منافسة قوية وأداء عالٍ يؤكد ارتفاع المستوى الفني للدورة واستقطاب أهم اللاعبين من الهواة والمحترفين للتنافس على ألقاب الدورة المختلفة.

وقال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي «تواصل دورة ند الشبا الرياضية تحقيق الأهداف الكبيرة الرياضية والمجتمعية التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث حرص مجلس دبي الرياضي على أن تكون المشاركة في الدورة مفتوحة أمام الجميع من الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار والجنسيات في ثماني فعاليات رياضية مختلفة، ما أتاح الفرصة لمشاركة أكثر من خمسة آلاف رياضي من الهواة والمحترفين الذين قدموا مستويات رائعة من التنافس الذي يؤكد المكانة المتقدمة للرياضة في دولة الإمارات».

وأضاف سموه «توّج الأبطال إنجازاتهم بنيل ألقاب البطولات، ونعتبر أن الدورة شهدت مشاركة أكثر من خمسة آلاف فائز إذ نالوا جميعاً فرصة المشاركة والتنافس وعبّروا عن قدراتهم بشكل متميز، كما شهدت المنافسات مشاركة عائلية واسعة جنباً إلى جنب مع حضور جماهيري كبير تفاعل بشكل رائع مع أجواء المنافسات».

وفي ختام المباراة النهائية كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، ومُدير عام الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، عوض الكتبي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، سعيد حارب، وعدد من المسؤولين، رعاة الدورة وهم: بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وسوق دبي الحرة وشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومؤسسة دبي للإعلام وهيئة الصحة بدبي، وفندق فرساتشي، والطاير للسيارات، ومجمع تداوي الطبي، ونخيل – ميدان، ومؤسسة الإمارات – تكاتف، وسبورت فور أول، ودبي للمرطبات، وتكنوتري.

كما كرّم سموه حُكّام المباراة الدوليين إسماعيل إبراهيم، محمد الدولة، وعلي حميد، وكرم سموه اللاعبين الفائزين بالألقاب الفردية وهم: ماجد المازمي من فريق فهود زعبيل (أفضل لاعب إماراتي)، وليسلون كوستا من فريق الجوارح (أفضل مرسل)، وأرسيني سارلي من فريق فهود زعبيل (أفضل ضارب)، وديفيد سايتا من فريق الإمبراطور (أفضل معد)، وسيد موساوي من فريق الإمبراطور (أفضل حائط صد)، وبرينامير كارسيميروف من فريق الإمبراطور (أفضل لاعب شامل).

وكانت مباراة الإمبراطور والجوارح مسك ختام المنافسات الرائعة التي شهدتها الدورة على مدار 17 يوماً حافلة حيث قدّم الفريقان أداءً قوياً جسّد قوة المنافسة على لقب البطولة واستعداد الفريقين لها ومستوى اللاعبين الدوليين الذين يضمهما الفريقان.

وفرض فريق الإمبراطور سيطرته على المباراة منذ البداية، لتنتهي المباراة لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 75-57. وقد شهدت بطولة الكرة الطائرة مشاركة 150 لاعباً من 20 جنسية مختلفة.

• «مشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي من الهواة والمحترفين في دورة ند الشبا الرمضانية تؤكد المكانة المتقدمة للرياضة في الإمارات».

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