الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
نيوكاسل - كريستال بالاس 22:45
إيفرتون - ليستر سيتي 22:45
تشيلسي - أرسنال 22:45
مانشستر سيتي - برايتون 23:00
أتلتيكو مدريد - غرناطة 21:00
سلتا فيغو - خيتافي 22:00
أوساسونا - ريال مدريد 23:30
الدوري الفرنسي
أنجيه - سان جيرمان 23:00
كأس إيطاليا
يوفنتوس - فيورنتينا 23:00
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