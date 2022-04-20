الامارات | 9 لاعبين عرب في التشكيلة المثالية لربع نهائي «أبطال إفريقيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، أمس، التشكيلة المثالية لجولة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وضمّت التشكيلة تسعة لاعبين من فرق عربية: في حراسة المرمى، سفيان خضايرية حارس مرمى (وفاق سطيف الجزائري). وفي خط الدفاع محمد أمين توجاي (الترجي التونسي)، وأشرف داري (الوداد المغربي)، وعبدالقادر بدران (الترجي التونسي)، وأيوب العملود (الوداد المغربي). وفي الوسط لاكاي (صن داونز الجنوب إفريقي)، وكوليبالي (الترجي التونسي)، ومحمد زريدة (الرجاء المغربي)، وفي الهجوم تياغو أزولاو (بيترو أتليتكو)، وجي مبينزا (الوداد المغربي)، وحسين الشحات (الأهلي المصري).

محمد يوسف

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