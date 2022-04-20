تحديد مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت القرعة التي سحبت أمس بمدينة جوهانسبيرج الجنوب أفريقية أطراف مجموعات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار.

ويشارك في التصفيات 48 منتخبا، سيتنافسون في 12 مجموعة على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة.

وجرى تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات حسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) في مارس الماضي.

وجرى سحب منتخبات التصنيف الأول على رؤوس المجموعات ومنتخبات التصنيف الثاني في المركز الثاني والتصنيف الثالث في المركز الثالث والتصنيف الرابع في المركز الرابع الأخير.

وسيعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) عن مواعيد مباريات التصفيات في وقت لاحق، بينما تقام النهائيات في الفترة ما بين 23 يونيو و23 يوليو 2023.

مجموعات التصفيات

الأولى: نيجيريا وسيراليون وغينيا بيساو وساو تاومي وبرينسيبي أو موريشيوس

الثانية: بوركينا فاسو وكيب فيردي وتوجو وإي سواتيني

الثالثة: الكاميرون وكينيا وناميبيا وبوروندي

الرابعة: مصر وغينيا ومالاوي وإثيوبيا

الخامسة: غانا ومدغشقر وأنجولا وأفريقيا الوسطى

السادسة: الجزائر وأوغندا والنيجر وتنزانيا

السابعة: مالي والكونغو وجامبيا وجنوب السودان

الثامنة: كوت ديفوار وزامبيا وجزر القمر وليسوتو

التاسعة: جمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون وموريتانيا والسودان

العاشرة: تونس وغينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا

الـ11: المغرب وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا

الـ12: السنغال وبنين وموزمبيق ورواندا