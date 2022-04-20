أخضر الكاراتيه يشارك بالدوري الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي للكاراتيه في الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه الذي سيقام خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الحالي في البرتغال. وغادرت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للعبة تركي بخاري، و4 لاعبين من المصنفين ضمن الـ 64 على مستوى العالم في منافسات القتال، وهم: طارق حامدي، وفهد الخثعمي، وفرج الناشري، سلطان الزهراني، تحت إشراف المدرب منير أفقير، إذ خاض الأخضر معسكرا داخليا في الرياض من 8 إلى 19 أبريل للتحضير للدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه ولدورة الألعاب الخليجية المقبلة المقامة في الكويت، بمشاركة 16 لاعبا.



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