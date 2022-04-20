الزمالك يواصل تصدره «المؤقت» للدوري المصري بثنائية في الاتحاد السكندري

الشارقة - اميمة ياسر -

الزمالك يلتقي مع الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع الـ 15 من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق لاعبه أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13، بعد تصويبة صاروخية من علي حدود منطقة الجزاء لترتطم كرته بالعارضة وتتخطى خط المرمى وتعود إلي الملعب.

وفي الشوط الثاني، تمكن مدافع الزمالك محمد عبدالغني من إضافة الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 84 من رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من زيزو من الضربة الركنية، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، يعزز الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، متفوقاً على الأهلي الذي يحل ثانياً برصيد 31 نقطة من 12 مباراة.

ودخل الزمالك مباراة الاتحاد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر.

خط الهجوم: عمر السعيد.

بدلاء الزمالك أمام الاتحاد:

محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ورزاق سيسيه وسيف الدين الجزيري.

فيما بدأ الاتحاد مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، عبد الله نصيب والسيد سالم.

خط الوسط: مروان عطية، خالد الغندور وسعيدو سيمبوري.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، أحمد ميسي وبنجامين.