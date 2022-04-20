في ليلة «عودة الملك».. بأسيست وهدفين.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية

الشارقة - اميمة ياسر -

تغلب فريق ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض المان يونايتد المباراة في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب وفاة طفله الرضيع.

تقدم ليفربول مبكراً عن طريق لاعبه الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية متقنة من صلاح ليحولها داخل المرمى.

وفي الدقيقة 22، عزز محمد صلاح تقدم فريقه ليفربول بالهدف الثاني، بعد أسيست ولا أروع من زميله السنغالي ساديو ماني لينفرد الفرعون بالمرمى ويضعها على يمين حارس المان يونايتد ديفيد دي خيا.

وفي الشوط الثاني، أضاف ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 68 ، بعد عرضية أرضية من لويس دياز ليحولها السنغالي بيساره إلى شباك المان يونايتد.

وعاد محمد صلاح للتسجيل من جديد محرزاً الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 85، بعدما انفرد بالحارس دي خيا ليضعها فوقه لتسكن شباك مانشستر يونايتد، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف للريدز مقابل لاشيء.

وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج مؤقتاً برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة برايتون غداً الأربعاء.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: لويس دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.

مقاعد بدلاء ليفربول

كويمين، كوناتي، جوميز، تسيميكاس، ميلنر، نابي كيتا، جونز، جوتا، أوريجي

فيما خاض مانشستر يونايتد مواجهة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، هاري ماجواير، لينديلوف، جونز، وان بيساكا.

خط الوسط: بول بوجبا، ماتيتش، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: إيلانجا، ماركوس راشفورد.

مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد

بايلي، خوان ماتا، جيسي لينجارد، جادون سانشو، دين هندرسون، أليكس تيليس، سكوت ماكتومناي، حنبعل المجبري، أليخاندرو جارناتشو.