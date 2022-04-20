شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 19 / 4 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 19 / 4 / 2022 مباريتان ضمن الجولة الـ15 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى و واجه طلائع الجيش فريق سيراميكا .

الزمالك يعزز تصدره للدورى بثنائية فى الاتحاد بالإسكندرية.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو محمد عبد الغنى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

طلائع الجيش يهزم سيراميكا بهدف ويقفز للمركز العاشر بالدوري