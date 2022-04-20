شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حسم إتفاق كابوتيه.. "يد الأهلى" يخطط لضم محترف آخر فى السوبر والكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النشاط الرياضى بالنادى الأهلى لضم محترف أخر سوبر لتدعيم صفوف فريق كرة اليد ببطولتى السوبر الأفريقى و الكؤوس الأفريقية المحدد لهما شهر مايوالمقبل بالنيجر .



يأتى ذلك بعد حسم صفقة ضم الكوبى صاحب الجنسية القطرية رفائيل كابوتيه ، فى ظل رغبة الأهلى فى تصحيح الأوضاع بعد خسارة الدورى و كأس مصر هذا الموسم .

فيما يخطط مسئولو النادى الأهلى لإقناع على زين نجم كرة اليد المحترف فى صفوف برشلونة الإسباني، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد، فى ظل خسارة الدورى وكأس مصر.

وتأتى مفاوضات زين، على الرغم من توقيعه على عقود الانضمام لفريق دينامو بو خاريست الرومانى، خاصة أن الفريق الأحمر يحتاج تدعيمات قوية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 8 وحتى 20 مايو المقبل بالنيجر عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجري.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الايفواري وكيركوس الإثيوبي.

وأكد مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد مسبقا على إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى و الزمالك 8 مايو المقبل فى النيجر بعد إنسحاب النجم الساحلى التونسى.

وكان تم الإعلان من قبل عن انسحاب وداد سمارة المغربى ليفشل إقامة المنافسة من دورى رباعى و يصطدم الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى.