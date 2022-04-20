شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتقدم على سيراميكا بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق طلائع الجيش الشوط الأول من مباراته أمام سيراميكا متقدما بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 30 من زمن هذا الشوط عن طريق عمرو السيسي لاعب الطلائع الذى أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

وجاء تشكيل طلائع الجيش: "حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: حسن مجدي – محمد أنور – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن زولا، والوسط: عمرو السيسي – محمد شحاتة – رجب عمران، والهجوم: ميدو جابر – خالد هشادي – أحمد سمير".

فيما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد حسن - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم، وخط الهجوم : شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: "محمد كوكو - محمود البدري - خالد صبحي - عبد الله جمعه - كوامي بونسو - شريف دابو - ايفانز منساه - مصطفى ميسي - حمزة مجدي".