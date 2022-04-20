شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز .. "زيزو" يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف عقب أنتهاء مباريات اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2022 عقب إقامة مباريتان ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى و واجه طلائع الجيش فريق سيراميكا.

الزمالك يعزز تصدره للدورى بثنائية فى الاتحاد بالإسكندرية.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو محمد عبد الغنى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف، بينما جاء فى المركز الثانى جوب مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى برصيد 6 أهداف، وفى المركز الثالث مروان حمدى مهاجم فريق سموحة، والمركز الرابع حصده محمد هلال مهاجم فريق البنك الأهلى بنفس عدد الأهداف.



