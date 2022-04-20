شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات و3 تعادلات حصاد مواجهات مصر أمام غينيا قبل تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع منتخب مصر في مجموعة متوازنة في تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار، حيث جاءت معه منتخبات غينيا وأثيوبيا ومالاوي.

وتحدد ترتيب مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبل، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من غينيا و مالاوي و إثيوبيا، على أن يبدأ المنتخب مشواره بمواجهة غينيا في القاهرة.

تاريخيا، واجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا في 9 مباريات، حقق الفراعنة الفوز في أربع مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى هزيمتين، سجل الفراعنة 22 هدف، ومنيت شباكهم في 19 هدف.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخباً مقسمة لـ 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني باستثناء مجموعة كوت ديفوار، سيتأهل منها فريق واحد.

ومن المقرر أن تحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية بين يومي 14 يونيو و14 يوليو لعام 2023.

وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 إلى 4 مستويات، يضم كل مستوى 12 منتخبًا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويحل منتخب مصر في التصنيف الأول بجانب منتخبات: السنغال – المغرب – نيجيريا- تونس- الكاميرون- الجزائر- مالي- ساحل العاج- بوركينا فاسو –غانا – الكونغو الديموقراطية.

ومن المقرر أن يسجل إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ظهوره الأول مع الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له في التصفيات في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.