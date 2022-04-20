شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمد يوسف فياض يدير مباراة الجونة و سموحة غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح إدارة مباراة الجونة و سموحة بالدورى المصرى الممتاز للحكم محمد يوسف فياض .

وجاء طاقم التحكيم كالتالى .. محمد يوسف فياض حكم ساحة و يساعدة كل من عادل ماهر و سيد نافع وحكم رابع عمرو رمضان بينما تاتى على تقنية الفار علاء صبرى و يعاونة محمد سيد بكر .

ويستضيف فريق الجونة نظيرة سموحة غدا الأربعاء القادم على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ15 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءا .

قائمة فريق سموحة بقيادة أحمد سامى تضم 20 لاعب أستعدادا لمواجهة الجونة و التي تضم كل من :

فى حراسه المرمى .. الهانى سليمان و عمر صلاح

في خط الدفاع .. أحمد حكم و أحمد رمضان "بيكهام" و محمد شكرى و شريف رضا و خالد عبد الفتاح و حمدى علاء

في خط الوسط ... محمود حليمو و محمد "كناريا" و مصطفى الخواجه و محمد عبد العاطى و حسين فيصل و صديق "أوجولا" و عبد الكبير الوادى و أبو بكر ليادى

في خط الهجوم .. اليا سيلا و مروان حمدى و محمد نادى و على الملوانى .

ويغيب عن الفريق المدافع رجب نبيل بسبب الإيقاف ويدير أحمد سامى المدير الفني للفريق المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف أيضا لتنفيذ قرار الطرد فى مباراة فيوتشير الأخيرة .