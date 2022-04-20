طلائع الجيش يهزم سيراميكا بهدف ويقفز للمركز العاشر بالدوري

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش الشوط الأول فوزا مثيرا على حساب سيراميكا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 30 من زمن هذا الشوط عن طريق عمرو السيسي لاعب الطلائع الذى أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك. ولاحت أفضل هجمة لسيراميكا في الدقيقة 52، من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لشادي حسين الذي مرر كرة رائعة للاعب وينفول كوابينا داخل منطقة الجزاء أنفرد على أثرها الأخير بالحارس وسدد الكرة ولكن تصدى لها محمد بسام ببراعة. بهذه النتيجة يقفز طلائع الجيش للنقطة 18 في المركز االعاشر بجدول الترتيب بعدما لعب الفريق 15 مباراة حقق 4 انتصارات مقابل 6 تعادلات وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت القيادة الفنية للمخضرم طارق العشري في تسجيل 7 أهداف فقط، وهو واحد من أضعف خطوط الهجوم في الدوري بينما تلقت شباكهم 13 هدفا. فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثمان مواجهات وتلقى 5 هزائم ونجح لاعبوه تحت قيادة هيثم شعبان في تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا. وجاء تشكيل طلائع الجيش: "حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: حسن مجدي – محمد أنور – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن زولا، والوسط: عمرو السيسي – محمد شحاتة – رجب عمران، والهجوم: ميدو جابر – خالد هشادي – أحمد سمير".

فيما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد حسن - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم، وخط الهجوم : شادي حسين - باسم مرسي.