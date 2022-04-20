شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد بهدف.. وطرد سيمبورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى والزمالك، التى تقام حاليًا على ستاد برج العرب، الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ولم تشهد أول 4 دقائق أى خطورة تذكر للفريقين، ثم استحوذ الزمالك على مجريات المباراة ووصل أكثر من مرة لمرمى محمد عبد المنصف عن طريق الكرات العرضية، وفى الدقيقة 11 كاد لاعب الاتحاد أن يسجل هدف التقدم بعدما انفرد ببالحارس محمد أبو جبل، إلا إن محمد عبد الغنى تدخل فى الوقت المناسب ليمنعه من التسجيل.

وفى الدقيقة 12 سدد أحمد سيد زيزو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وترطتم بالعارضة وتعبر خط المرمى، ويحتسبها الحكم هدف للزمالك بعد التأكد من تقنية الفار.

وبعد الهدف حاول لاعبى زعيم الثغر إدراك هدف التعادل وشن أكثر من هجمة على أمل تسجيل هدف التعادل، فى الوقت ذاته حاول لاعبو الزمالك تسجيل الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 44 قرر عبد العزيز السيد حكم المباراة طرد سعيدو سيمبورى لاعب الاتحاد بعد تدخل عنيف على قدم أحمد سيد زيزو، وذلك بعد الرجوع لتقنية الفار، وفى الوقت بدل الضائع اعترض الجهاز الفنى للاتحاد بسبب عدم احتساب الحكم ضربة جزاء

دخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 26 هدف، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا، وفي المقابل يدخل الاتحاد محتلا المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 22.

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور – يوسف إبراهيم "اوباما" – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر، خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد و محمود حمدي "الونش" و حازم إمام ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ورزاق سيسيه وسيف الدين الجزيري.



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