شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/ 4/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/ 4/ 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أن منتخب مصر يبدأ مبارياته فى تصفيات أمم أفريقيا بمباراتين في مايو و يونيو.

اتحاد الكرة يتفق مع إيهاب جلال على توقيع عقد المنتخب لمدة عامين

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة مع وكيل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، على أن تكون مدة العقد لمدة عامين حتى 2024، مع وجود بند فى العقد ينص على رحيله حال عدم التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

تقرر عودة بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى للقاهرة على متن طائرة خاصة عقب مباراة الرجاء المغربى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، بملعب مركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الرابعة، حيث يستعد الفراعنة لخوض تصفيات البطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

منتخب مصر يبدأ مبارياته فى تصفيات أمم أفريقيا بمباراتين في مايو و يونيو

يبدأ منتخب مصر مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبل، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من غينيا و مالاوي و إثيوبيا.

الزمالك يراقب صانع ألعاب الوداد المغربى لتعويض غياب بن شرقى

دخل المغربى أيمن الحسونى صانع ألعاب الوداد البيضاوى المغربى حسابات الجهاز الفنى للزمالك لتعويض غياب أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق، الذى اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء، والذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى. يدرس الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى اللعب بثلاثى وسط دفاعى فى مباراته ضد الرجاء المغربى يوم الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، لتأمين الناحية الدفاعية للفريق الأحمر. سلبية مسحة بعثة الأهلى قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء بدورى الأبطال أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للأهلى، سلبية مسحة بعثة الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، المتجهة إلى المغرب صباح اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا. اختير عمرو مرعى مهاجم النادى المصرى وثلاثى بيراميدز عبد الله السعيد وعلى جبر ومحمد حمدى ضمن أفضل تشكيلة فى ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية طبقاً لأحد المواقع العالمية. معين الشعبانى يعود إلى قيادة المصرى من الملعب أمام نهضة بركان يعود معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصرى إلى قيادة الفريق البورسعيدى من على دكة البدلاء فى اللقاء المقبل للفريق أمام نهضة بركان المغربى فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التى تجمع الفريقين الأحد المقبل على الملعب البلدى بمدينة بركان.

اتحاد الكرة يتفق مع إيهاب جلال على توقيع عقد المنتخب لمدة عامين

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة مع وكيل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، على أن تكون مدة العقد لمدة عامين حتى 2024، مع وجود بند فى العقد ينص على رحيله حال عدم التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

الأهلى يعود للقاهرة بطائرة خاصة من المغرب عقب مباراة الرجاء مباشرة

تقرر عودة بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى للقاهرة على متن طائرة خاصة عقب مباراة الرجاء المغربى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، بملعب مركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

اختير عمرو مرعى مهاجم النادى المصرى وثلاثى بيراميدز عبد الله السعيد وعلى جبر ومحمد حمدى ضمن أفضل تشكيلة فى ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية طبقاً لأحد المواقع العالمية. معين الشعبانى يعود إلى قيادة المصرى من الملعب أمام نهضة بركان يعود معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصرى إلى قيادة الفريق البورسعيدى من على دكة البدلاء فى اللقاء المقبل للفريق أمام نهضة بركان المغربى فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التى تجمع الفريقين الأحد المقبل على الملعب البلدى بمدينة بركان.