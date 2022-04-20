شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعزز تصدره للدورى بثنائية فى الاتحاد بالإسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو محمد عبد الغنى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق الفوز فى 11 وتعادل فى 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 28 هدف، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا، وفى المقابل يقع الاتحاد فى المركز الثانى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 24.

أحداث الشوط الأول

ولم تشهد أول 4 دقائق أى خطورة تذكر للفريقين، ثم استحوذ الزمالك على مجريات المباراة ووصل أكثر من مرة لمرمى محمد عبد المنصف عن طريق الكرات العرضية، وفى الدقيقة 11 كاد لاعب الاتحاد أن يسجل هدف التقدم بعدما انفرد ببالحارس محمد أبو جبل، إلا إن محمد عبد الغنى تدخل فى الوقت المناسب ليمنعه من التسجيل.

وفى الدقيقة 12 سدد أحمد سيد زيزو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وترطتم بالعارضة وتعبر خط المرمى، ويحتسبها الحكم هدف للزمالك بعد التأكد من تقنية ألفار.

هدف زيزو

وبعد الهدف حأول لاعبى زعيم الثغر إدراك هدف التعادل وشن أكثر من هجمة على أمل تسجيل هدف التعادل، فى الوقت ذاته حأول لاعبو الزمالك تسجيل الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 44 قرر عبد العزيز السيد حكم المباراة طرد سعيدو سيمبورى لاعب الاتحاد بعد تدخل عنيف على قدم أحمد سيد زيزو، وذلك بعد الرجوع لتقنية ألفار، وفى الوقت بدل الضائع اعترض الجهاز ألفنى للاتحاد بسبب عدم احتساب الحكم ضربة جزاء.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط دفع عماد النحاس بعبد الغنى محمد بدلاً من بنجامين بوتينج، لاستعادة التوازن بعد حالة الطرد، وظل الزمالك مسيطرًا وضاغط على زعيم الثغر الذى ينتظر هجمة مرتدة، وفى الدقيقة 56 سقط خالد الغندور فى منطقة الجزاء وطلب باحتساب ركلة جزاء إلا إن الحكم أشار باستكمال اللعب.

فى الدقيقة 64 سدد طارق حامد كرة صاروخية من لمسة وأحدة مرت بجوار القائم، وفى الدقيقة 68 خرج إسلام جابر ودخل محمود شيكابالا، وفى الدقيقة 71 هدد شيكابالا مرمى عبد المنصف بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 73 كاد كريم ممدوح لاعب الاتحاد أن يسجل هدف التعادل إلا إن الكرة مرت بجوار القائم.

هدف عبد الغنى

وفى الدقيقة 77 دفع فيريرا بمحمد أشرف روقا وسيف الجزيرى بدلاً من يوسف أوباما وعمر السعيد، وفى الدقيقة 84 سجل محمد عبد الغنى الهدف الثانى بضربة رأس متقنة، وفى الدقيقة 86 خرج أحمد سيد زيزو ودخل رزاق سيسيه.

تشكيل الزمالك

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثى – محمد عبد الغنى – محمود علاء – أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر، خط الهجوم: عمر السعيد

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود حمدى "الونش" وحازم إمام ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفنى ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ورزاق سيسيه وسيف الدين الجزيري.