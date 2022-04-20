شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغني يضيف الهدف الثاني للزمالك فى مرمى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحرز محمد عبد الغني مدافع الزمالك الهدف الثاني لفريقه في مرمي الاتحاد السكندري في الدقيقة 83 من عمر مباراة الفريقين المقامة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور – يوسف إبراهيم "اوباما" – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر

خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد و محمود حمدي "الونش" و حازم إمام ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ورزاق سيسيه وسيف الدين الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 26 هدف، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا، وفي المقابل يدخل الاتحاد محتلا المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 22.