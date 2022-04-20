شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 19 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 19 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها سفر الأهلي إلى المغرب استعدادا لخوض مباراته ضد الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا وخوض أول مران بالمغرب.

يخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الفريق على أن يخوض مرانه على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، الذي يبعد نحو نصف الساعة عن فندق الإقامة في مدينة كازابلانكا. الأهلى يعود للقاهرة بطائرة خاصة من المغرب عقب مباراة الرجاء مباشرة تقرر عودة بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى للقاهرة على متن طائرة خاصة عقب مباراة الرجاء المغربى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، بملعب مركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وغادرت بعثة الأهلى القاهرة فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء على متن خطوط طيران عادية فيما تقرر عودة البعثة على متن طائرة خاصة عقب انتهاء المباراة مُباشرة. كواليس سفر الأهلي إلى المغرب.. نوم عبد الحفيظ وسبحة ياسر ومصحف معلول وصلت بعثة الأهلي ، إلى فندق الإقامة في مدينة كازابلانكا بالمغرب؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وشهدت كوتاليس البطولة في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للأهلي عبر تويتر ظهرو سيد عبد الحفيظ مدير الكرة نائما فيما ظهر علي معلول ممسكا بالمصحف لقراءة القرآن ، كما ظهر ياسر إبراهيم وبيده سبحة يستغلها في الأذكار خلال رحلة السفر. كواليس وصول بعثة الأهلي إلى المغرب قبل خوض أول مران استعدادا لمواجهة الرجاء وصلت بعثة الأهلي ، إلى فندق الإقامة في مدينة كازابلانكا بالمغرب؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري ياسر عثمان وبرفقته طاقم السفارة قد حرص على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها مطار كازابلانكا وقام بمرافقتها حتى فندق الإقامة؛ للاطمئنان على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالبعثة والتأكيد على جاهزية السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه بعثة الأهلي.

أعلن خالد العوضى، مدير عام النشاط الرياضى بالنادى الأهلى تجديد عقد عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وأوضح العوضى أن عبد السلام وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون له أى طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادى، مشيدًا بعطائه مع رجال الطائرة خلال الفترة الماضية.