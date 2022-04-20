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محمد هلال يستقر على الانضمام للزمالك رغم اغراءات بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - استقر محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلى على الانضمام إلى فريق الزمالك الموسم المقبل عقب التفاوض معه من قبل مسئولي القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية و التي طالب اللاعب بتقديم عرض رسمي لمسئولى نادى البنك الاهلى و التفاوض بشكل مباشر .

ويسعى مسئولي فريق بيراميدز أيضا في التعاقد مع اللاعب محمد هلال لدعم الفريق الموسم المقبل وذلك عقب الظهور بشكل جيد مع فريق البنك الاهلى هذا الموسم و التمكن من التواجد في قائمة هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز و لكن اللاعب يبدى رغبة منه للانضمام الى فريق الزمالك .

ويعد محمد هلال صانع ألعاب الفريق من أفضل العناصر في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم حيث تمكن من إحراز 9 أهداف خلال المشاركة في 20 مباراة.

ويسعد فريق البنك لملاقة إيستران كومبانى ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد بتروسبورت .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و الخساراة في مثلهم و التعادل في 4 مباريات .  

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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