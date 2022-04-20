شكرا لقرائتكم خبر عن 56 هدفا و13 فوزا.. تفوق كاسح لمنتخب مصر على اثيوبيا قبل تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مواجهات منتخبي مصر واثيوبيا من أعرق واقدم المواجهات بين منتخبين في قارة إفريقيا، خاصة أن الثنائي كانا طرفا أول بطولتين من الأمم الأفريقية، وشاءت الظروف أن تضعهما معا من جديد في تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار العام المقبل.

وواجه منتخب مصر نظيره منتخب إثيوبيا في 17 مباراة، حقق الفراعنة الفوز في 13 مباراة، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمتين، سجل الفراعنة 56 هدفا، ومنيت شباكهم في 14 هدفا.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخباً مقسمة لـ 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني باستثناء مجموعة كوت ديفوار، سيتأهل منها فريق واحد.

ومن المقرر أن تحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية بين يومي 14 يونيو و14 يوليو لعام 2023.

وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 إلى 4 مستويات، يضم كل مستوى 12 منتخبًا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويحل منتخب مصر في التصنيف الأول بجانب منتخبات: السنغال – المغرب – نيجيريا- تونس- الكاميرون- الجزائر- مالي- ساحل العاج- بوركينا فاسو –غانا – الكونغو الديموقراطية.