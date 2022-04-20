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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19/ 4/ 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه عن أهم الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء.

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الرابعة، حيث يستعد الفراعنة لخوض تصفيات البطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

اتحاد الكرة يتفق مع إيهاب جلال على توقيع عقد المنتخب لمدة عامين