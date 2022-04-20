اخبار الرياضه

7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19/ 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19/ 4/ 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه عن أهم الأحداث التي شهدتها الساحة اليوم الثلاثاء.

 

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الرابعة، حيث يستعد الفراعنة لخوض تصفيات البطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

 

اتحاد الكرة يتفق مع إيهاب جلال على توقيع عقد المنتخب لمدة عامين

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة مع وكيل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، على أن تكون مدة العقد لمدة عامين حتى 2024، مع وجود بند فى العقد ينص على رحيله حال عدم التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار. 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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