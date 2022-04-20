شكرا لقرائتكم خبر عن 5 انتصارات و14 هدفا.. أرقام مميزة لمنتخب مصر أمام مالاوي قبل صدام تصفيات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت قرعة تصفيات أمم أفريقيا منتخب مصر في مواجهتين مباشرتين مع منتخب مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار.

واجه منتخب مصر نظيره منتخب مالاوي في 10 مباريات، حقق الفراعنة الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات، سجل الفراعنة 14 هدفا، ومنيت شباكهم في 8 أهداف.

يبدأ منتخب مصر مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبل، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من غينيا و مالاوي و إثيوبيا.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخباً مقسمة لـ 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني باستثناء مجموعة كوت ديفوار، سيتأهل منها فريق واحد.

وقرر الكاف إقامة الجولتين الأولي والثانية من المباريات فى الفترة من 30 مايو وحتي 14 يونيو من العام الحالي، فيما تقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 19 حتي 27 سبتمبر، علي أن تقام آخر جولتين بين يومي 20 حتي 28 مارس 2023.